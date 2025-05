Ähnlich sieht es Matthias Ballod. Er ist Professor an der Uni Halle und bildet Deutschlehrer aus. In seinen Seminaren ermutigt er dazu, sich mit KI zu beschäftigen. Bei der Vorbereitung des Unterrichts könne sie zum Beispiel Arbeitsblätter, Lösungsblätter oder Aufgaben erstellen.

Ballod meint, dass auch die Leistungsbewertung an Schulen neu gedacht werden müsse: "Die Schüler bekommen Hausaufgaben und der Lehrer kontrolliert sie am nächsten Tag – das ist ein Muster, was meines Erachtens ohnehin schon lange fragwürdig und überkommen ist. Weil Sie natürlich nicht sicherstellen können, dass es die Schüler selbst machen. Sondern die Eltern haben geholfen oder sie haben es abgeschrieben im Bus. Das ist auch nichts Neues und mit ChatGPT geht das jetzt noch viel schneller und viel präziser. Das heißt, der Sinn und Zweck von Hausaufgaben ist so ein Stück weit durch die KI in Frage gestellt."