Einen "Flickenteppich" in der Kinolandschaft wolle der Branchenverband nicht mitmachen, sagt Berg. Die unterschiedlichen Länderregeln seien "nicht mehr durchschaubar". Es gebe unterschiedliche Auflagen für Besucheranzahl und für eine Maskenpflicht am Sitzplatz.

Trotz dieser Herausforderung sieht die Verbandschefin optimistisch in die Zukunft. Zwar sei die Situation für die Kinos dramatisch. In 126 Jahren Geschichte sei es "das allererste Mal" gewesen, dass Kinos etwas nicht leisten können, was in schwierigen Zeiten ihr Plus gewesen sei: nämlich für alle Menschen da zu sein.