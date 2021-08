Hohe Teilhabe und gut qualifizierte Fachkräfte

Die Kitas im Osten Deutschlands zeichnet vor allem eine hohe Teilhabequote aus. Laut der Bertelsmann-Studie gibt es vielerorts im Osten Deutschlands ein bedarfsgerechtes Angebot. In Sachsen seien 53 Prozent der Kinder, für die ein Kita-Besuch in Frage kommt, in Kitas. In Thüringen liege der Wert bei 55 Prozent, in Sachsen-Anhalt liege die Teilhabequote sogar bei 58 Prozent. In allen drei Bundesländern sei die Teilhabe an den Kitas deutlich höher als im Bundesvergleich mit 35 Prozent.

In den Kitas erwartet die Kinder der Bertelsmann-Studie zufolge deutlich mehr hoch qualifiziertes Fachpersonal als in Westdeutschland. Zwischen 80 und 90 Prozent des Kita-Personals haben demnach einen Fachschulabschluss zum Beispiel als Erzieherin bzw. Erzieher. In Thüringen liege der Wert mit 87 Prozent bundesweit mit am höchsten. Zwischen fünf und zehn Prozent der Beschäftigten hätten einen Hochschulabschluss. Sachsen ist mit einer Quote von zehn Prozent studierten Kita-Mitarbeitenden mit an der Bundesspitze. In Mitteldeutschland sei der Anteil des Kita-Personals mit einem Sozialassistenten als höchsten Abschluss oder keinem Abschluss deutlich geringer als in Westdeutschland. Ein Erzieher zeigt den Kindern ein Buch mit Zootieren. (Archivbild) Bildrechte: dpa

An Fachkräften in den Kitas werde es in Mitteldeutschland aber auch in den kommenden Jahren mangeln, erklärt die Bertelsmann-Stiftung. Demnach fehlen in Sachsen bis 2030 rund 12.000 Fachkräfte, in Thüringen ergibt sich eine Lücke von 7.000 Fachkräften und in Sachsen-Anhalt von 4.000 Beschäftigten. Der Bertelsmann-Stiftung zufolge braucht es einen deutlichen Anstieg der Neueinstellungen. Auch der Verband Bildung und Erziehung fordert mehr Fachkräfte. Dazu müssten Ausbildungskapazitäten ausgeweitet werden und europäische Abschlüsse leichter anerkannt werden, ohne die Qualität der Ausbildung im frühpädagogischen Bereich abzusenken, erklärt der Vorsitzende Udo Beckmann.

Unsicherheiten in der Pandemie

Die Corona-Pandemie ist nach Angaben des Verbands Bildung und Erziehung neben dem Personalmangel eine zusätzliche Belastung für die Kitas. Vier von fünf Kitaleitungen sehen demnach durch wechselnde Vorschriften und einer damit einhergehenden Planungsunsicherheit ein großes Problem. Nach Angaben des Vorsitzenden Udo Beckmann hat sich der Frust über Corona-Regeln vielfach an Kitas und Schulen entladen:

Die Folge sind unter anderem Konflikte an Kitas. Hier wird pädagogisches Fachpersonal dafür verantwortlich gemacht und dafür abgestraft, dass es seiner Arbeit nachkommt und die verordneten Infektionsschutzmaßnahmen umsetzt. Udo Beckmann | Bundesvorsitzender Verband Bildung und Erziehung