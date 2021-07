Klassenwiederholung in Mitteldeutschland Eltern und Pädagogen kritisieren freiwilliges Sitzenbleiben

Das letzte Corona-Schuljahr war für Schüler und Schülerinnen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen besonders herausfordernd. Deswegen können sie es freiwillig wiederholen, ohne, dass es auf die Schulbesuchsdauer angerechnet wird. Was sagen Elternvertreter und Pädagogen dazu? Und sind die Schulen in Mitteldeutschland überhaupt gewappnet für eine möglicherweise große Zahl an Wiederholern?