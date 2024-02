In Thüringen soll es am Mittwoch und Donnerstag, in Sachsen-Anhalt am Donnerstag und Freitag jeweils ganztägige Warnstreiks geben. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Montag in Leipzig mit.

In Sachsen sind für Freitag Warnstreiks geplant. Den bundesweiten Hauptstreiktag organisiert Verdi gemeinsam mit der Klimagruppe "Fridays for Future". Ob es weitere Warnstreiks in Sachsen geben wird, hängt von den Verhandlungen am Mittwoch ab.

Unterschiedliche Verhandlungen in den mitteldeutschen Ländern

Verdi verhandelt in allen drei Ländern parallel mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden über neue Tarifverträge für die Beschäftigten im ÖPNV. Die Forderungen unterscheiden sich von Bundesland zu Bundesland.

In Sachsen-Anhalt und Thüringen werde derzeit sowohl über höhere Löhne und Gehälter als auch bessere Arbeitsbedingungen verhandelt. Verglichen mit Sachen gebe es in Sachsen-Anhalt eine Lohnlücke von rund 500 Euro, in Thüringen nach dem letzten Arbeitgeberangebot noch von mehr als 200 Euro, kritisierte Verdi-Verhandlungsführer Paul Schmidt. Die bisherigen Angebote der Arbeitgeberseite von fünf Prozent verteilt auf drei Jahre seien völlig unzureichend. Demnach soll die nächste Verhandlungsrunde in Thüringen am 13. März und in Sachsen-Anhalt am 20. März stattfinden.

Tarifbedingungen in Sachsen besser

Weil in Sachsen bereits im vergangenen Jahr für die Arbeitnehmenden mehr Entgelt ausgahandelt wurde, geht es hier ausschließlich um bessere Arbeitsbedingungen. Verdi wolle hier unter anderem zusätzliche freie Tage oder längere Pausenzeiten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erreichen und somit für Entlastung sorgen.

Klimastreik am Freitag