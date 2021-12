Das Ifo-Institut in Dresden hat ein Nachsteuern bei der Verwendung von Milliardenhilfen für den Strukturwandel angemahnt. Aktuell würden die Hilfen für die Zeit nach dem Kohleausstieg in Sachsen, Sachsen-Anhalt und auch in Brandenburg nicht zielgerichtet genug eingesetzt, kritisierte der stellvertretende Leiter des Instituts, Joachim Ragnitz. Wenn man die festgelegten Ziele ernstnehme, müsse schnell umgesteuert werden. Sonst drohe die Umwandlung der Wirtschaft in den betroffenen Gebieten zu scheitern.