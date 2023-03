Die Oberbürgermeister von 19 Großstädten fordern umfangreiche Finanzhilfen für ihre kommunalen Krankenhäuser. In einem Schreiben an die Gesundheitsminister von Bund und Ländern warnen sie, durch die chronische Unterfinanzierung stehe der Bestand der Einrichtungen auf dem Spiel. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sagte MDR SACHSEN, die Stadtoberhäupter sorgten sich, dass die Reform, die in die richtige Richtung gehe, zu spät komme und viele Kliniken nicht mehr überleben könnten. "Wir sind in einer dramatischen Situation. Wir müssen Überbrückungshilfe leisten, viele Kommunen müssen Geld in die Hand nehmen oder Kredite geben. Wir brauchen jetzt Hilfen."