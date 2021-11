Kunden der Mitgas - Mitteldeutsche Gasversorgung müssen im kommenden Jahr deutlich mehr für Gas bezahlen. Ein Durchschnittshaushalt im Netzgebiet der Mitnetz Gas mit einem Jahresverbrauch von 18.000 Kilowattstunden zahlt künftig für Erdgas zum Heizen rund 225 Euro mehr pro Jahr, sagte Mitgas-Geschäftsführer Andreas Auerbach am Mittwoch. Das entspricht einem Anstieg von 16 Prozent. Betroffen von der Preiserhöhung seien rund 75.000 Privat- und Gewerbekunden in Teilen von Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Brandenburg.

Die Entwicklung an den Weltmärkten habe zu enormen Preissteigerungen geführt, welche weit größer seien, als die Erhöhungen. Laut Auerbach habe das Unternehmen sein Gas für die Lieferungen 2022 bereits am November 2019 in verschiedenen Tranchen eingekauft. "Unsere Beschaffungsstrategie erlaubt es uns, die Preissteigerungen vom Weltmarkt nicht komplett durchgeben zu müssen." Gleichzeitig schlage sich die CO2-Steuer auf die neuen Preise wieder. "Laut aktueller Gesetzeslage wird die CO2-Steuer bis 2025 kontinuierlich ansteigen."