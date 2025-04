Hochhaus gehört zu den Medizinern in Deutschland, die CAR-T-Zelltherapie nicht nur erklären, sondern auch anwenden. Seit 2018 wird in Deutschland therapiert - derzeit an 45 akkreditierten Zentren, darunter in Jena und Leipzig. Dabei werden die eigenen gewonnenen Immunzellen eines Patienten genetisch so verändert, dass sie Tumorzellen gezielt erkennen und angreifen. Und das wird inzwischen erfolgreich bei verschiedenen Krebsformen eingesetzt.