Lehrpläne Schulbesuche in KZ-Gedenkstätten in Mitteldeutschland freiwillig

Der Nationalsozialismus und der Holocaust liegen fast acht Jahrzehnte zurück. Doch wie lassen sich die Nazi-Gräuel heute noch jungen Menschen nahebringen? Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, Jens-Christian Wagner, sagte MDR SACHSEN, der Schlüssel sei, den Jugendlichen zu vermitteln, welche Bedeutung die Auseinandersetzung für ihr eigenes Leben hat. "Und das werden wir mit Sicherheit nicht erreichen, wenn wir mit erhobenem Zeigefinger sagen, 'Ihr sollt euch erinnern'".

Gedenkstättenbesuch nur in Sachsen im Lehrplan verankert

Auch die Kultusministerien der Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen belassen die Entscheidung über einen Besuch von KZ-Gedenkstätten weitgehend in der Verantwortung der Schulen und Lehrkräfte, lediglich in Sachsen ist ein solcher Besuch für Oberschulen und Gymnasien in den Lehrplänen verankert. Eine Pflicht besteht aber nicht.

Der Sprecher des Landesamtes für Schule und Bildung in Sachsen (Lasub), Roman Schulz, hält das auch für ausreichend. Besuche von KZ-Gedenkstätten gebe es regelmäßig in vielen sächsischen Schulen, aber anders als zu DDR-Zeiten werde Anti-Faschismus heute nicht mehr verordnet. "Wir können Lehrer nicht zu außerschulischen Angeboten zwingen." Doch das Thema Holocaust werde nicht nur fächerübergreifend im Unterricht behandelt, sondern ziehe über viele Projekte wie "Stolpersteine" oder Workshops der Ephraim Carlebach-Stiftung in Leipzig in den Alltag der Jugendlichen ein.

Roman Schulz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Wir können Lehrer nicht zu außerschulischen Angeboten zwingen. Roman Schulz Lasub-Sprecher

Um die Auseinandersetzung mit dem Thema Holocaust zu unterstützen hat das sächsische Kultusministerium nach Angaben einer Sprecherin in Kooperation mit der Brücke-Most-Stiftung 2019 auch die Landesservicestelle "Lernorte des Erinnerns und Gedenkens" eingerichtet. Über diese Servicestelle können Schulen zudem eine finanzielle Förderung der Lernortfahrten beantragen.

Thüringen und Sachsen-Anhalt: Besuch von Gedenkstätte empfohlen