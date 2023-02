Klima-Proteste auch in Leipzig und Jena

Auch in Jena und Leipzig haben Klima-Aktivisten am Morgen wichtige Verkehrsbereiche blockiert. In Leipzig war mit der B2 Leipzig eine der Haupteinfahrtsstraßen für den Berufsverkehr betroffen. Laut Polizei waren sechs Personen beteiligt, davon hatten sich vier Personen auf der Fahrbahn festgeklebt. Es hat sich den Angaben zufolge ein langer Stau gebildet. Die Polizei hat die festgeklebten Menschen von der Straße gelöst. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort.

Die Polizei wird gegen die Aktivistinnen und Aktivisten wegen Nötigung im Straßenverkehr und wegen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz ermitteln.

Derartiger Klima-Protest zu ersten Mal in Thüringen

In Jena hatten sich nach Angaben der Polizei vier Personen an der Ecke Knebelstraße/Fischergasse, einer der Hauptverkehrswege, auf der Straße angeklebt. Insgesamt sollen sechs Klimaschützer bei der Aktion dabei sein. Es ist das erste Mal, dass in Thüringen derartige Klima-Proteste stattfinden.

Es kommt stadtauswärts zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitet den Verkehr über die Grietgasse um. Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind vor Ort. Die Aktion werde zunächst als "Spontanversammlung" gewertet, hieß es.

Das Klima-Bündnis "Letzte Generation" hatte angekündigt hatten angekündigt, die Proteste ab Montag auf ganz Deutschland auszuweiten. Bislang waren hauptsächlich Berlin und München betroffen.

Sprecherin kündigt weitere Blockaden an