"Was bedeuten die verstärkten Tiefflüge im Bereich Meiningen, Dienstag, 15 Uhr?" Anfragen wie diese E-Mail eines Mannes aus Südthüringen erreichen immer mal wieder den MDR. Denn dass Kampfflugzeuge im Tiefflug über Thüringen donnern, ist nicht gerade Alltag. Militärflugplätze gibt es hier nicht. Der einzige ostdeutsche Standort, auf dem Kampfflugzeuge der Bundeswehr stationiert sind, ist Rostock-Laage in Mecklenburg-Vorpommern.

Während des Kalten Krieges hatte es in beiden Teilen Deutschlands über 100 Militärflugplätze gegeben, auf denen über 2.200 Kampfflugzeuge der Bundeswehr, der Nationalen Volksarmee sowie ihrer jeweiligen Verbündeten stationiert waren. Und die hatten fleißig trainiert: Laut Bundeswehr wurden noch im Jahr 1990, dem Jahr der deutschen Wiedervereinigung, 76.600 Flugstunden im Tiefflug (also in einer Flughöhe zwischen 300 und 500 Metern über dem Boden) absolviert. Heute sind laut Bundeswehr noch rund 750 militärische Luftfahrzeuge in Deutschland stationiert. Im Jahr 2016 kamen die Piloten der Luftwaffe nur noch auf 826 Tiefflug-Stunden.

Militärische Flugbewegungen über Deutschland Laut dem "Militärischen Luftfahrthandbuch" der Bundeswehr ist das gesamte Territorium der Bundesrepublik Deutschland grundsätzlich für den militärischen Flugbetrieb freigegeben. Der Flugbetrieb des Militärs umfasst laut Handbuch "Schutzflüge", die zur unmittelbaren Verteidigung Deutschlands und von Nato-Mitgliedsstaaten notwendig sind, "Übungsschutzflüge" (Training zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Luftverteidigung) sowie Flüge im Rahmen des Schutzes von Großveranstaltungen zur Abwehr einer potenziellen Gefährdung. Eine Gefährdungslage muss zuvor von den zuständigen Behörden festgestellt werden. Für Tiefflüge von Militärflugzeugen gelten strenge Regelungen: Sie müssen in einer Mindesthöhe von 305 Metern stattfinden, Unterschreitungen müssen vom Verteidigungsministerium genehmigt werden. Tiefflüge von Transport- und Sonderflugzeugen sind grundsätzlich untersagt, Ausnahmen müssen genehmigt werden. Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern dürfen von Militärflugzeugen nur in Höhen von mindestens 600 Metern überflogen werden. In der Regel dürfen Tiefflüge nur werktags von 8.00 bis 16.30 Uhr stattfinden, dabei muss eine Mittagsruhe von 11.30 bis 12.30 Uhr beachtet werden.

Doch zurück zur E-Mail aus Südthüringen. Eine Nachfrage beim Luftfahrtamt der Bundeswehr in Köln bringt Klärung: "Die Auswertung der Radardaten vom 9. Mai 2023 zeigt zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Tornado des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33", heißt es in der schriftlichen Antwort der Behörde.

Die beiden Flugzeuge seien "im Zeitraum von 14:52 bis 15:07 Uhr Ortszeit nördlich von Meiningen mehrere Kreise in Höhen zwischen 1.960 Fuß (ca. 595 Meter) über Grund und 3.605 Fuß (ca. 1.100 Meter)" geflogen. Das Flugprofil lasse auf einen Einsatz zur Übung von Verfahren der Luftnahunterstützung schließen. Mit anderen Worten: Die beiden Tornados aus Büchel in Rheinland-Pfalz haben den Kampf gegen feindliche Bodentruppen zur Unterstützung eigener Soldaten trainiert. Eine normale Übung ohne besonderen Anlass, heißt es dazu vom Luftwaffengeschwader 33 auf MDR-Anfrage.

Seit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine im Februar 2022 und angesichts des dort andauernden Krieges blicken in Deutschland viele Menschen aufmerksamer aufs Militär. Und fragen sich, was es zu bedeuten hat, wenn Fahrzeuge der Bundeswehr oder von anderen Nato-Armeen in Kolonnen über Straßen rollen oder in Bahnhöfen mit Panzern beladene Züge stehen. Umso mehr Aufmerksamkeit erregen da Kampfflugzeuge am Himmel über Thüringen, Sachsen oder Sachsen-Anhalt.