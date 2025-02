Erst am 3. Mai 2023 rückte Erfurt in das Visier von Mafia-Ermittlungen. Im Rahmen des sogenannten Eureka-Verfahren wurde ein Beschuldigter festgenommen. Der Erfurter Gastwirt steht im Verdacht, an einem Kokain-Geschäft zwischen Australien und Südamerika beteiligt gewesen zu sein. Dafür muss er sich derzeit vor einem Gericht in der süditalienischen Region Kalabrien verantworten. Eine Mitgliedschaft in der 'Ndrangheta wurde ihm in dem Verfahren bisher aber nicht zur Last gelegt.