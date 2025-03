Nach Steuern und Sozialabgaben bleibt wenig übrig zum Leben. Weil fast alle in der Branche freiberuflich arbeiten, fällt zudem jede finanzielle Planungssicherheit weg. "Unsere Realität ist, einige Verlage haben nicht mal eine Gewinnbeteiligung in den Verträgen", beschwert sich Riedel. "Andere haben die ab so vielen verkauften Exemplaren, dass man diese Zahlen einfach nicht erreicht. Also so viele werden vielleicht nie gedruckt und erst recht nicht verkauft."