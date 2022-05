Wegen der aktuellen Preissteigerungen hat ein Drittel der Befragten seine Urlaubspläne geändert. Die Mehrheit der Teilnehmer gab jedoch an, dass sich voraussichtlich nichts an den bisherigen Reiseplänen ändert. Ein Viertel will in diesem Jahr aber spontaner buchen als normalerweise.

50 Prozent der Befragten möchte statt in den Urlaub zu fahren mehr Ausflüge unternehmen. Besonders beliebt sind Tagesausflüge in der Region: Ein Viertel plant sie in diesem Jahr in der Urlaubszeit ein. Die Ausflüge sind vor allem bei denjenigen beliebt, die in diesem Jahr den Urlaub kleiner ausfallen lassen wollen: Hier haben 57 Prozent angegeben, Ausflüge machen zu wollen.