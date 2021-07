MDRklärt Wegen Corona freiwillig eine Klasse wiederholen: Das gilt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen

Im Vergleich der mitteldeutschen Bundesländer ist die Lage für Schülerinnen und Schüler in Sachsen-Anhalt am einfachsten. In der Änderung der 13. Corona-Eindämmungsverordnung wird mit Verweis auf die ständige Kultusministerkonferenz erklärt, dass "ein freiwilliges Zurücktreten, ein freiwilliges Wiederholen und ein Wiederholen, welches bis zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 erfolgt, nicht angerechnet" werde.