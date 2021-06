Für den Erhalt von Schlössern und Gärten in Sachsen-Anhalt und Thüringen steht in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld zur Verfügung. Die Kulturstaatsministerin des Bundes, Monika Grütters (CDU), und die Chefs der Staatskanzleien von Sachsen-Anhalt und Thüringen, Rainer Robra (CDU) und Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke), haben am Freitag in Berlin eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet.