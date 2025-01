Arbeitsrecht "Low-Performer": Darf bei zu niedriger Arbeitsleistung gekündigt werden?

30. Januar 2025, 08:45 Uhr

In den USA verlangen die Tech-Konzerne Meta und Microsoft Höchstleistungen von ihren Beschäftigten. Wer abfällt, der soll weg. Meta-Boss Mark Zuckerberg zum Beispiel hat angekündigt, dass er fünf Prozent der Belegschaft loswerden will – nämlich die, die am wenigsten leisten, sogenannte Low-Performer. Aber wie ist das eigentlich in Deutschland? Ginge das hier auch so ohne weiteres?