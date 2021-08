Ab August gelten im Mitteldeutschen Verkehrsverbund neue Preise. In Leipzig erhöhen sie sich nach MDV-Angaben um zwei Prozent und in Halle (Saale) um 1,05 Prozent. In den sieben Landkreisen des Verbundes steigen die Fahrkartenpreise durchschnittlich um 2,4 Prozent. Dagegen bleiben in den beiden Großstädten die Preise für die Abonnements stabil. In Leipzig werden einige Abopreise sogar gesenkt. In Halle werden zudem die Wochen- und Monatskarten nicht teurer.