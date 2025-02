Wirtschaftsentwicklung Mitteldeutschland weiterhin wichtiger Standort in der Logistikbranche

Hauptinhalt

28. Februar 2025, 06:27 Uhr

Der Versandhändler Amazon investiert weiter kräftig in Mitteldeutschland. Das Unternehmen hat jetzt angekündigt, ein neues Auslieferzentrum in Sachsen-Anhalt bauen zu wollen. In Könnern sollen bis zu 2.000 neue Arbeitsplätze entstehen. Aber nicht nur Amazon investiert in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – auch andere große Unternehmen wie Beiersdorf und DHL siedeln sich in der Region an oder erweitern ihre Standorte.