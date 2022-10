Bei der Erstellung des Masterplans der Ladesäuleninfrastruktur habe sich sein Ministerium Zeit gelassen, so Wissing. Die sei auch nötig gewesen, um mit allen beteiligten Akteuren zu sprechen. Um die Elektromobilität in Deutschland voranzubringen, müsse das Aufladen eines E-Autos so einfach verfügbar sein wie Tanken und dürfe mit Hilfe von Schnellladesäulen auch nicht deutlich länger dauern. Im letzten Jahr habe sich die Anzahl von Ladesäulen bereits um 45 Prozent auf insgesamt 70.000 Stationen verdoppelt, so Wissing. Viel wichtiger als die schiere Anzahl sei jedoch, dass Ladesäulen nicht nur konzentriert in bestimmten Regionen zur Verfügung stünden.