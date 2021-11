In Thüringen planen die meisten Verkehrsunternehmen keine Erhöhung, vereinzelt steigen die Preise jedoch deutlich. So hatte der Eisenacher Stadtrat erst im Juli eine Erhöhung der Tarife des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil abgelehnt, nun kommt die Preissteigerung doch. Eine Einzelfahrkarte im Wartburgkreis soll ab dem 1.2.2022 1,80 Euro statt 1,60 Euro kosten. Das entspricht einer Steigerung um 12,5 Prozent.

In den meisten anderen Regionen ist vorerst keine Tariferhöhung geplant, hier bleiben die Preise stabil. So heißt es etwa von der Omnibus Verkehrsgesellschaft Sonneberg: "Eine Preiserhöhung wäre momentan das falsche Signal an die Fahrgäste. Es geht jetzt vor allem darum, wieder mehr Leute in die Busse zu bringen".