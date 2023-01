Der Aufwand für Betreuer wird steigen. So werden neben regelmäßigen Kontakten zu den Betreuten auch jährliche Berichte an die Betreuungsgerichte verlangt. Sowohl Betreuer- als auch Behindertenverband weisen auf ein offenes Problem hin: Berufsbetreuung wird per Fallpauschale vergütet. Die tatsächlichen Kosten steigen und die Pauschalen sind noch nicht angepasst worden. Fred Fiedler wünscht sich mehr Anerkennung in der Gesellschaft für den Beruf: