Die Gewerkschaften hatten seit Montag wieder mit den Vertretern von Bund und Kommunen in Potsdam verhandelt. In den Wochen zuvor war es immer wieder zu Warnstreiks gekommen, etwa im Nahverkehr, bei der Müllabfuhr, in Kitas oder Kliniken. Besonders gravierend war am Montag ein bundesweiter Aktionstag, an dem sich auch die Verkehrsgewerkschaft EVG beteiligt hatte.