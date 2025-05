Nutzer erhalten dort eine Übersicht, ein Feed, wie in jedem sozialen Netzwerk – nur mit lokalen Nachrichten oder Veranstaltungen, sagt Bartje Krüger von der Uni Leipzig: "Wo es sehr gut funktioniert, ist Markkleeberg, die haben Molo News für sich entdeckt. Wir haben die angesprochen und die haben sofort gesagt: 'Okay, cool, das machen wir – aber wenn, dann machen wir es richtig.' Und die spielen da wirklich alles ein, was da sonst im Amtsblatt steht." Vereine seien auch dabei. "Die bekommen sehr, sehr positive Rückmeldungen zu dem Ganzen, weil die Leute sagen: 'Cool, das ist ein digitales Angebot, das ist für jeden verfügbar. Und ich habe da eben nicht nur Markkleeberg drin, sondern kann dann auch in Leipzig schauen oder in Großpösna.'"