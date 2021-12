Für die Paketdienste ist die Zustellung an der Haustür dabei besonders aufwendig und alles andere als effizient, erklärt der Sprecher von DPD, Peter Rey: "Unsere Erwartung ist, dass alternative Zustellorte, wo man Pakete bündeln kann, also zum Beispiel Paketshops oder auch Paketstationen, dass diese Optionen nochmal deutlich an Bedeutung gewinnen in den nächsten Jahren, so dass vielleicht irgendwann auch der Standard ist, dass man wirklich ein Paket an einer Sammelstelle abholt und nur dann an die Haustür bringen lässt, wenn man das tatsächlich möchte und das auch eine gute Option ist, weil ich zuhause bin."

Das gilt auch für DHL, sagt der Sachsen-Sprecher des Unternehmens, Mattias Persson: "Derzeit betreiben wir bundesweit rund 8.200 Automaten und bis 2023 soll die Zahl der Packstationen aufgrund der hohen Kundennachfrage auf rund 15.000 Automaten erhöht werden." Extra-Kosten für die Zustellung an der Haustür seien bei DHL aber nicht geplant, betont Persson. Das sei weiterhin die beliebteste Zustellmethode in Deutschland und bleibe deshalb auch in Zukunft sehr wichtig.



Das sieht auch der Bundesverband Paket & Expresslogistik so. Was die Paketstationen angeht, so hofft der Verband, dass die Unternehmen künftig noch stärker zusammenarbeiten, so dass Kunden Pakete verschiedener Zustelldienste an einem Ort abholen können. Denkbar sei das beispielsweise auch direkt im eigenen Hausflur, sagt Sprecherin Marcus-Engelhardt: "Es wäre zum Beispiel ganz gut, wenn man in Zukunft in der Baunutzungsverordnung regeln könnte, sogar vielleicht verpflichtend regeln könnte, dass alle neue oder zu sanierenden Gebäude mit Paketkastenanlagen ausgestattet werden müssten, so wie es jetzt auch Briefkastenanlagen gibt."



Die Lieferung an den Arbeitsplatz gewinne ebenfalls an Bedeutung – genau wie die Kommunikation zwischen Paketdienst und Empfängern: Immer häufiger würden Wunsch-Liefertage oder -ablageorte mitgeteilt und so unnötige Zustellversuche verhindert.