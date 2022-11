Aber darf die Post ihre Angestellten aus der Verwaltung überhaupt woanders einsetzen? Es kommt auf den Vertrag an, sagt Simone Sperling, Anwältin für Arbeitsrecht in Dresden. "Grundsätzlich hat der Arbeitgeber ein Weisungsrecht. Dort kann er entsprechende Anweisungen geben, eben auch temporär eine andere Tätigkeit auszuführen. Es sei denn, es ist im Arbeitsvertrag oder durch den Tarifvertrag ausdrücklich bestimmt, dass derjenige ausschließlich in der Verwaltung arbeitet."



Bei der Post scheint das nicht der Fall zu sein – dort war es in den vergangenen Jahren üblich, als Büroangestellte ein bis zwei Tage woanders auszuhelfen. Jetzt will der Vorstand in einem Bericht der "Rheinischen Post" offenbar mehr. Dort ist von einer ganzen Woche die Rede.