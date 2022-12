Sachsen fordert einheitliche Hilfsmittel

Rainer Heinrich ist Referatsleiter im sächsischen Kultusministerium. Er sagt, man nutze bereits gemeinsame Aufgabenpools für Deutsch, Englisch, Französisch und Mathematik. Heinrich weist aber darauf hin, dass es nun darum gehe, auch weitere Rahmenbedingungen aufeinander abzustimmen.

Schriftliche Abi-Prüfung Bildrechte: dpa Man sei zum Beispiel bei Arbeitszeiten oder Korrekturverfahren sehr weit. Einer dieser Punkte seien nun auch die Hilfsmittel, wie Taschenrechner, Software oder eben auch die Tafelwerke. Hier sei man momentan noch in der Abstimmung.



In Mathe gibt es Heinrich zufolge bereits die Einigung auf ein gemeinsames Dokument. In anderen Fächern liefen derzeit fachliche Diskussionen. Wenn das Formeldokument ganz fertig sei, werde es die Tafelwerke ersetzen, man brauche jedoch etwas Vorlauf. Es sei wichtig, dass die Schüler nicht erst zur Prüfung von dem Formeldokument überrascht würden, sondern bereits jetzt in den Klassenstufen 10, 11 und 12 damit gearbeitet werden könne. Also werde Sachsen die Tafelwerke nicht vor 2026 ersetzen.

Neuregelung wird in Thüringen rasch verbindlich

Die Schülerinnen und Schüler in Thüringen müssen voraussichtlich etwas mehr Flexibilität mitbringen. So sei die Abstimmung zum Formeldokument in Mathematik schon sehr weit, sagt Felix Knothe, Pressesprecher im Thüringer Bildungsministerium.