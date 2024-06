Das zeigen auch die Zahlen aus dem vergangenen Wintersemester. Da wurden an der Universität Jena, der einzigen an der man in Thüringen Medizin studieren kann, 300 Plätze neu besetzt. Die hätten komplett an Thüringer vergeben werden können. Denn fast 350 Bewerber aus Thüringen hatten die Uni Jena als eines ihrer Wunschziele angegeben. Am Ende gingen knapp 15 Prozent der Plätze an Bewerber aus Thüringen.