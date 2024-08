Oliver Holtemöller vom Leibniz-Insitut für Wirtschaftsforschung Halle formuliert es so: "Die demographische Situation in Ostdeutschland kann man durchaus als dramatisch bezeichnen. In den ländlichen Regionen der ostdeutschen Flächenländer muss man davon ausgehen, dass es in Zukunft sehr schwierig wird, Beschäftigte zur Besetzung aller Arbeitsplätze zu finden." So könne die Anzahl der Erwerbstätigen in manchen Regionen in den nächsten zehn Jahren um zehn bis fünfzehn Prozent zurückgehen.