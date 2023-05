Im Jahr 2022 gab es in Deutschland mit fast 83 Millionen so viele Fahrräder wie noch nie. Besonders der Absatz von Elektrofahrrädern ist in den vergangenen Jahren in Deutschland gestiegen. Dieses Geschäftsfeld hat nun auch der ADAC entdeckt. Nach einer Pilotphase bietet der ADAC Fahrradpannenhilfe an. Die Pannenhilfe ist für Mitglieder kostenlos und gilt für klassische Drahtesel ebenso wie für E-Bikes, Pedelecs, Lasten- oder Liegeräder.