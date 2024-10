Straßennetz ADAC sieht flächendeckende Tempo-30-Zonen in Städten skeptisch

Doch Leipzig wächst und wird immer weiter zugebaut. Deshalb sei es sinnvoll und notwendig, gerade dort Tempo-30-Zonen einzurichten, wo Anwohner vor Verkehrslärm geschützt werden müssen, sagt Tino Supplies vom Umweltbund Ökolöwe: "Wir haben in Leipzig etwa 80.000 Betroffene von gesundheitsgefährdendem Lärm am Tag und etwa 100.000 Betroffene von Verkehrslärm in der Nacht." Außerdem seien viele Schulen in den Wohngebieten. Deswegen sei dort die Anordnung Tempo 30 auch nachts natürlich sinnvoll. "Das Gleiche gilt auch für Alten- und Pflegeheime. Auch ältere Menschen haben das Recht auf ruhigen Schlaf", mahnt Supplies.