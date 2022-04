Auf eine Anfrage von MDR AKTUELL verweist BASF schriftlich auf eine Presse-Information: "Aufgrund des jüngsten Anstiegs der Erdgaspreise in Europa haben sich die Bedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb einer Ammoniakanlage in der Region erheblich verschlechtert. Aus diesem Grund hat BASF die Ammoniakproduktion an den Standorten Antwerpen und Ludwigshafen gedrosselt. BASF wird die Entwicklung der Gaspreise stetig beobachten und die Ammoniakproduktion entsprechend anpassen."