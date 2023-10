Bei einer Wahlkampfkundgebung am Mittwoch im bayerischen Ingolstadt ist es nach AfD-Angaben zu einem "tätlichen Vorfall" gegen den Co-Bundeschef Tino Chrupalla gekommen. Der 48-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Ein Sprecher Chrupallas teilte am Abend mit, Chrupalla werde "intensivmedizinisch überwacht", sei den "Umständen nach stabil" und ansprechbar. Am Donnerstag berichtete der AfD-Sprecher von einer "Einstichstelle" bei Chrupalla. Es liefen Untersuchungen auf mögliche Substanzen im Körper.



Einem Sprecher der bayerischen AfD zufolge ereignete sich der Vorfall vor der geplanten Rede von Chrupalla "in einer Menschenmenge". Der AfD-Landesverband Sachsen sprach von einem möglichen Anschlag. Wenn es sich tatsächlich um einen Angriff handele, sei das "ein Mordversuch".