Bestätigter Fall von Affenpocken in Deutschland Wie das Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München mitteilte, wurde das Virus am Donnerstag (19.05.22) bei einem Patienten zweifelsfrei nachgewiesen. Der Patient habe die charakteristischen Hautveränderungen gezeigt.

Dr. Thomas Grünewald: Nein, überhaupt nicht. Das Virus ist z.B. in Nigeria, dem Kongo und anderen afrikanischen Ländern verbreitet. Durch die Reisebewegung kommt es dann auch in andere Teile der Erde. Auch in den letzten Jahren gab es immer wieder Fälle von importierten Affenpocken in Europa, im Besonderen in Großbritannien. Es gab bloß keine breites mediales Interesse für das Thema.