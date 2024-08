Affenpocken Ausbreitung des Mpox-Virus: Welche Maßnahmen Mitteldeutschland ergreift

22. August 2024, 08:00 Uhr

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat einen globalen Notstand ausgerufen. Grund ist die Ausbreitung einer neuen Variante des Mpox-Virus, auch Affenpocken genannt, hauptsächlich in der Demokratischen Republik Kongo. Auch in Europa gibt es Fälle durch Reiserückkehrer. Was planen die mitteldeutschen Länder? Und wie gefährlich ist das Virus wirklich?