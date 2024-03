Heißt also: Im Schlaf- oder Badezimmer ist eine Überwachung nicht zulässig. In einem Durchgangsbereich, wie im Flur, kann sie zulässig sein, wenn der Gast darüber in Kenntnis gesetzt wird. Versteckte Kameras dagegen sind verboten, weil sie so konstruiert sind, dass der Gast sie erst gar nicht bemerken soll.

Was tun, wenn ich so eine versteckte Kamera in meiner Unterkunft entdecke? In jedem Fall zuerst den Vermieter zur Rede stellen, sagt Ralf Reichertz von der Verbraucherzentrale Thüringen. So einen Fall können Betroffene außerdem beim Landesdatenschutzbeauftragten melden. "Der Landesdatenschutzbeauftragte hat ja dann die Prüfmöglichkeit, ob die Datenschutzgrundverordnung hier entsprechend eingehalten wurde. Und wenn das nicht passiert ist, kann er da durchaus ein Bußgeld erlassen, das relativ hoch sein kann, also bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes."