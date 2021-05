Menschen dürfen unter Umständen aufgrund ihres Alters von bestimmten Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Das entschied der Bundesgerichtshof (AZ: VII ZR 78/20) am Mittwoch. Eine Altersdiskriminierung liege nicht vor, wenn die Veranstaltung mit höchstens 1.500 Personen kein "Massengeschäft" darstellt und der private Veranstalter nur eine definierte Zielgruppe ansprechen will, befanden die Karlsruher Richter.

Im konkreten Fall ging es um ein Open-Air-Festival für Elektromusik, das im August 2017 in München stattfand. Ein damals 44-Jähriger Mann sowie seine 36- und 46-jährige Begleitung kamen dort nicht hinein. Der Veranstalter hatten dem Personal am Einlass die Weisung gegeben, nur Gäste zwischen 18 und 28 Jahren einzulassen. Geprüft wurde das allerdings nur vom Aussehen her. Der Kläger fühlte sich wegen seines Alters nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz diskriminiert und verlangte eine Entschädigung in Höhe von 1.000 Euro.