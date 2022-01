Und noch eine Bitte richtet die Sprecherin der Stadtreinigung Leipzig an die Bürgerinnen und Bürger: Das Altglas sollte sorgfältig nach Farben sortiert eingeworfen werden: "Ja, das ist wichtig, weil aus dem Altglas ja auch neues Glas produziert wird, also neue Glasverpackungen. Und wenn sie dann in diesem Weiß-Glas blaues Glas haben, ist das Weiß nicht mehr rein. Also deswegen ist es wirklich wichtig, hier zu trennen – eben das grüne Glas in den grünen Glascontainer, das braune in den braunen Glascontainer und das weiße in den weißen Glascontainer."