Kritik von Zahnärzten Amalgam-Verbot kommt: Zuzahlungsfreie Zahnfüllung noch nicht gefunden

Hauptinhalt

12. Februar 2024, 10:57 Uhr

Ab 2025 sind Amalgam-Füllungen beim Zahnarzt verboten, so will es die EU. Aktuell ist Amalgam der einzige Füllstoff, bei dem keine Zuzahlung vom Patienten fällig wird. Was die Krankenkasse künftig trägt, ist noch unklar.