In der Bonner Amalgam-Erklärung verweisen sie unter anderem darauf, dass durch die Verwendung in Zahnarztpraxen giftiges Quecksilber in die Luft und ins Wasser gelange. Es geht um Umweltschutz, aber auch um die Sorge um Patienten und Praxisteams, sagt Sylvia Gabel vom Verband medizinischer Fachberufe, der den Aufruf gegen Amalgam unterstützt. "Auch wenn es ausgehärtet ist, setzt sich über Jahre Quecksilber ab. Das sind Dämpfe – und die sind auch für die zahnmedizinischen Fachangestellten gesundheitsschädlich", erklärt Gabel.