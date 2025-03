Es kommt drauf an, was mit systematisch gemeint ist. Wenn gemeint ist, dass jede Person, die ein bisschen auffällig ist, näher untersucht wird, wäre das wenig zielführend. Das wäre unwahrscheinlich ressourcenintensiv und am Schluss würden auch viel zu viele Personen abgeklärt. Damit einhergehend würden auch zu viele Personen fälschlicherweise als gefährlich eingestuft werden. Aber wenn unter systematisch gemeint ist, dass dann, wenn ein gewisses Maß an Auffälligkeit da ist, diese Personen abgeklärt werden, Prozesse definiert sind, um besser intervenieren zu können – das wäre sicher sehr klug. Das gibt es jetzt schon zu großen Teilen, im Bereich zum Beispiel vom Salafismus, aber das kann man sicher weiter ausbauen und verbessern.

Das ist in vielen europäischen Ländern im Moment ein Problem. Es ist sicher klug, wenn in entsprechende Ressourcen investiert wird. Das wird aber nicht sehr leicht sein, weil ein großer Fachkräftemangel herrscht. Es gibt ganze Gebiete, die schon heute in der Regelversorgung psychisch kranker Menschen massiv unterversorgt sind. Neben der Nachwuchsförderung gäbe es zusätzlich die Möglichkeit, andere Berufsgruppen zu stärken, zum Beispiel in der Sozialarbeit oder Pädagogen an Schulen.



Es wäre auch gut, niedergelassene Psychotherapeuten und Psychiaterinnen für das Thema ideologisch motivierte Gewalt nochmal stärker zu sensibilisieren. Insgesamt ist die Verbesserung der psychotherapeutischen und psychiatrischen Versorgung ein Feld, das politische Priorität genießen sollte. Dabei ist klar, dass man das Problem nicht in zwei, drei Jahren lösen wird.