Die Antikörper helfen nämlich nur in einem frühen Stadium der Erkrankung. Im Krankenhaus landen Corona-Patientinnen und -Patienten meist erst später. Am Uniklinikum Leipzig seien es bisher also eher spezielle Situationen gewesen, in denen das Antikörper-Medikament eingesetzt wurde, sagt Wirtz, etwa bei einer Patientin, die durch eine andere Krankheit keine Antikörper bilden konnte. Oder bei einem immun-geschwächten Tumorpatienten. Zwei Erkrankte hätten die Therapie damit auch abgelehnt.