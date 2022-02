Das ganze Ausmaß der von "Ylenia" und "Zeynep" verursachten Schäden ist noch gar nicht erfasst, da droht mit "Antonia" bereits neues Ungemach: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, soll das Sturmtief im Tagesverlauf zunächst starke bis stürmische Böen bringen. Teils drohen auch orkanartige Böen, etwa auf dem Brocken und Fichtelberg.

Tote und massive Schäden durch "Zeynep" und "Ylenia"

Orkantief "Zeynep" hatte zum Start ins Wochenende für Sturmflut im Norden, Ausfälle im Bahnverkehr und Unfälle auf den Straßen gesorgt. Mindestens drei Menschen starben. Nach einer ersten Schätzung verursachte "Zeynep" versicherte Schäden von über 900 Millionen Euro. Der Sturm sei der intensivste seit "Kyrill" im Jahr 2007 gewesen, teilte die auf Versicherungsmathematik spezialisierte Unternehmensberatung Meyerthole Siems Kohlruss (MSK) mit. Die versicherten Schäden des vorangegangenen Sturms "Ylenia" hatte das Unternehmen auf 500 Millionen Euro geschätzt.

In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen hatte sich "Zeynep" wie in weiten Teilen Deutschlands in der Nacht zum Samstag abgeschwächt. Am Samstagabend galt nur noch im Harz eine Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen, Höchstwerte wurden auf dem Brocken gemessen mit knapp 150 Kilometer pro Stunde. Im Jerichower Land wurden zwei Menschen bei einem Unfall leicht verletzt, als ihr Auto mit Anhänger von einer Sturmböe erfasst wurde. Todesfälle durch das Sturmtief gab es in Mitteldeutschland keine zu beklagen. "Ylenia" hatte hingegen einen 55-Jährigen im Südharz das Leben gekostet.

Bahnverkehr bleibt eingeschränkt

Immense Folgen hatten die Sturmtage allerdings für den Reiseverkehr. Die Deutsche Bahn (DB) hatte den Zugverkehr am Freitag teilweise eingestellt, die vor allem den Norden betreffenden Ausfälle hielten am Wochenende vielfach an. "Die Prognose für den Sonntag und auch den Montag bleibt schwierig", hatte DB-Sprecher Achim Stauß am Samstagabend gesagt. Auf über 1.000 Streckenkilometern gebe es Schäden an der Bahninfrastruktur. Räumtrupps seien rund um die Uhr im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren.