Auf dem Obsthof am Süßen See ist die Apfelernte in vollem Gange. Hinter dem Bürogebäude steht alles voller großer blauer Boxen mit frisch gepflückten Früchten. Von dort kämen da Äpfel dann in den Lkw und würden ins Lager gebracht, erzählt Geschäftsführer Philipp Moser.