Von Apothekern wie ihm, sagt Heiko Meyer, werde von den Kunden natürlich erwartet, dass er die Umschau bereithält. "Es wird also regelmäßig abgerufen und man merkt also wirklich zu den Tagen, es ist ja immer der erste und der 15. eines Monats, dass die Kunden auch gezielt reinkommen. Teilweise halten sie auch ihre Rezepte oder Einkäufe zurück, um wirklich gezielt zu den Stichtagen kommen und sich ihre Zeitung abzuholen."

Mit den für Kunden kostenlosen Blättern wie etwa auch "My Life", "Das Apotheker Magazin" oder "Ratgeber meine Apotheke" werden etliche Millionen Euro umgesetzt. Und da überwiegend Frauen zu diesem Lesestoff greifen, hat die Funke Mediengruppe mit "Apotheke für mich" ein weiteres Magazin auf den Markt gebracht, in dem es, so Dennis Jerchow, nicht nur um Gesundheit geht. "Die Zielgruppe unserer "Apotheke für mich" sind Frauen 50 plus, die gesundheitsbewusst sind, aber zugleich auch bei anderen Themen des Lebens am Puls der Zeit sein wollen. Trends in den Bereichen Mode, Schönheit, Wohnaccessoires und Reisen interessieren sie genauso wie neue Bücher, leckere Rezepte oder Ratgeber für den Alltag."