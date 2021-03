Arbeiten im Großraumbüro oder nicht? Diese Frage stelle sich bei den mittelständisch geprägten Unternehmen in Sachsen-Anhalt, wenn überhaupt, nur punktuell, meint Sigrun Trognitz, Geschäftsführerin des Allgemeinen Arbeitsgeberverbands der Wirtschaft für Sachsen-Anhalt: "Zum Beispiel in Callcentern, wo es Großraumbüros gibt, haben Unternehmen bereits Homeoffice-Lösungen geschaffen."

Doch Trognitz sagt auch, der Arbeitgeber habe das Recht, den Arbeitsort zu bestimmen. Das stehe auch in den Arbeitsverträgen. "Die Unternehmen hier in Sachsen-Anhalt tun alles dafür, entsprechende Sicherheitsabstände an den Arbeitsplätzen einzuhalten und andere Arbeitsschutzmaßnahmen auch in Großraumbüros einzuhalten." Wie Trognitz betont, ist die Schlussfolgerung daraus, dass es auch nach Beendigung der Pandemie keinen Anspruch auf einen Einzelarbeitsplatz gibt.