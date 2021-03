Mehrere Länder hatten die Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca nach berichteten schweren Nebenwirkungen ausgesetzt. Auch in Deutschland fanden zuletzt keine Impfungen mit dem Vektor-Impfstoff mehr statt. Es war in mehreren Fällen in zeitlichem Zusammenhang einer erfolgten Impfung zum Auftreten von Thrombosen der tiefen Hirnvenen bei jüngeren Menschen gekommen. Mehrere Patienten starben daran. Unklar war, ob die Ursache dafür in der Impfung lag.