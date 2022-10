Ansgar Andres ist Arzt in Köln. Im Jahr 2019 nimmt er an einer Pressekonferenz zum Thema Reizdarmsyndrom teil. Medikamentenhersteller Medizini greift ohne dessen Wissen seine Aussagen, die auch im Internet abrufbar sind, auf und verwendet diese ohne Ansgar Andres' Wissen in einer Werbeanzeige für ein Mittel gegen Reizdarmsyndrom. Ansgar Andres verklagt daraufhin das Unternehmen auf Schadensersatz, scheitert aber zunächst in zwei Instanzen.

Nathan Nadel bewirbt sich in Rheinland-Pfalz für den gehobenen Polizeidienst, wird aber abgelehnt. Der Grund: ein Tattoo auf dem Rücken, auf dem die Begriffe "Loyalty, Honor, Respect und Family" also auf Deutsch Treue, Ehre, Respekt und Familie zu lesen sind. Die Einstellung wurde indes abgelehnt, weil das Tattoo in der entsprechenden Schriftart aus Sicht des Landes den Gesamteindruck eines sogenannten Ehrenkodex vermittele. Dieser "Ehrenkodex" reiche dabei über den Bedeutungsgehalt der einzelnen Begriffe hinaus und sei mit den Werten einer "modernen Bürgerpolizei" nicht vereinbar, so das Land. Nathan Nadel wirft dem Land allerdings Willkür vor. Man könne nicht aufgrund einer gar nicht sichtbaren Tätowierung auf seine Nichteignung schließen, so sein Argument.