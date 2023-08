Werner geht Hinweisen auf invasive Arten wie der Tigermücke in ganz Deutschland nach, die sie aus der Bevölkerung über das Projekt Mückenatlas erreichen. Die Asiatische Tigermücke kommt aus dem mediterranen Raum, vor allem über den Güterverkehr oder mit Reiserückkehrern. "Natürlich halten die verstärkt in Süddeutschland an, also in Bayern und Baden-Württemberg. Aber es gibt sehr viele Leute, die direkt zu ihrem Zuhause zurückfahren. Wir haben auch Nachweise aus allen anderen Bundesländern."